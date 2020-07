US-Pensionsfonds verklagt Allianz wegen Verlust von 700 Millionen Dollar - Allianz-Aktie dennoch feundlich

Der Versicherungskonzern Allianz sieht sich in den USA mit einer Klage konfrontiert.

Ein öffentlicher Pensionsfonds in Arkansas hat die Vermögensverwaltungstochter Allianz Global Investors (AGI) und die Muttergesellschaft verklagt und wirft dem Unternehmen vor, seine treuhänderischen Pflichten verletzt und Risikokontrollen vernachlässigt zu haben. Allianz habe versucht, im Februar aufgelaufene Verluste durch unprofitable Geschäfte auszugleichen.

Dies habe die Structured-Alpha-Fonds der Allianz dem Risiko eines Anstiegs der Marktvolatilität oder einem Rückgang der Aktienkurse in gefährlicher Weise ausgesetzt, so der Arkansas Teacher Retirement System laut Klage. Genau hiervor hätten die Ökonomen der Allianz und andere gewarnt.

Der Pensionsfonds führt an, dass er bis Ende März mindestens 774 Millionen Dollar durch die Investition in die Structured Alpha U.S. Equity 250, Global Equity 350 und Global Equity 500 Fonds der Allianz verloren hat.

"Die Prämisse der Klage ist einfach falsch und unbegründet, da die Fonds im Structured Alpha-Portfolio nicht von ihrer Anlagestrategie abwichen", sagte ein Allianz-Sprecher. Die im Portfolio erlittenen Verluste seien zutiefst enttäuschend, es liege jedoch keine Grundlage für eine rechtliche Haftung vor. Allianz Global Investors beabsichtige, sich energisch gegen die Anschuldigungen zu verteidigen, so der Sprecher.

Allianz-Aktien notieren am Mittwoch im XETRA-Handel zuletzt 0,12 Prozent im Plus bei 189,06 Euro.

