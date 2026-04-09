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09.04.2026 14:47:40

US-PCE-Kernteuerung sinkt im Februar wie erwartet leicht

DOW JONES--Der Inflationsdruck in den USA hat im Februar nach dem von der Notenbank favorisierten Messgrösse, dem Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (Kern-PCE-Deflator), wie erwartet leicht abgenommen. Wie das Bureau of Economic Analyses (Bea) mitteilte, stieg der Index gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lag um 3,0 (Januar: 3,1) Prozent über dem Niveau des Vormonats. Der gesamte PCE-Deflator erhöhte sich um ebenfalls 0,4 und 2,8 (2,8) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Zuwachsraten von 0,4 und 3,0 sowie 0,6 und 2,8 Prozent prognostiziert.

Die persönlichen Konsumausgaben erhöhten sich auf Monatssicht um 0,5 Prozent, während die Einkommen um 0,1 Prozent sanken. Erwartet worden waren Zuwächse von 0,6 und 0,3 Prozent. Für Januar wurden revidierte Zuwächse von 0,3 (vorläufig: 0,4) und 0,4 (0,4) Prozent gemeldet.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2026 08:48 ET (12:48 GMT)

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Long 12’218.78 13.80 S0FBUU
Long 11’728.62 8.98 SHXB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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