US Nuclear gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

US Nuclear präsentierte am 13.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 27.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch