US Lime Minerals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

US Lime Minerals liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat US Lime Minerals die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 1.32 USD gegenüber 1.35 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 106.2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 102.0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch