US-Konzerne überholen an den Weltbörsen europäische Unternehmen – Apple 3 Billionen Dollar wert

Die Bedeutung Europas an den Weltbörsen schrumpft zugunsten den USA. Waren Ende 2007, kurz vor der Finanzkrise, noch sieben deutsche Unternehmen unter den 100 wertvollsten der Welt, sind Ende 2021 sind nur noch acht unter den Top 200. Grund hierfür ist unter anderem, dass der durch die Corona-Krise ausgelöste Digitalisierungsschub vor allem Technologiefirmen zugute kommt, bei denen die USA in der oberen Liga spielt.

So hat der Smartphone- und Softwareriese Apple einen Börsenwert von 3 Billionen Dollar erreicht und liegt nun knapp darunter. Damit hat Apple als erster Konzern überhaupt die Drei-Billionen-Marke erklommen. Die Apple-Aktie hat im vergangenen Jahr 31 Prozent zugelegt. Microsoft schob sich mit einem Plus von 52 Prozent und einer Bewertung von 2,6 Billionen Dollar auf Platz zwei, Google-Eigentümer Alphabet rückte mit einem Kursplus von fast zwei Drittel und einer Marktkapitalisierung von 1,96 Billionen Dollar vom fünften auf den dritten Rang vor.

Alphabet allein ist damit mehr wert als die 40 Konzerne im deutschen Leitindex DAX zusammen. Diese kommen umgerechnet auf knapp 1,9 Billionen Dollar. Der wertvollste DAX-Wert hat seinen Sitz nicht in Deutschland: Der Gasekonzern Linde liegt mit 175 Mrd. Dollar weltweit auf Platz 77, nachdem er seinen Börsenwert seit der Fusion der amerikanischen Praxair mit der Münchner Linde verdoppelt hat. Der Softwarekonzern SAP bleibt mit 166 Mrd. Dollar 2021 der teuerste deutsche Konzern, fällt aber auf Platz 80 (2020: 72) zurück. Siemens (137 Mrd.) schafft es nach einem Jahr Pause wieder knapp unter die „Top 100“.

In Europa spielten dagegen immer noch vor allem etablierte Auto-, Pharma- und Rohstoffkonzerne eine grosse Rolle. Das wertvollste europäische Unternehmen ist jetzt der französische Luxuskonzern LVMH (414 Mrd. Dollar) auf Platz 19, gefolgt von Nestle (382 Mrd.) als Nummer 22. Der Mainzer Impfstoff-Entwickler Biontech ist aber einer der Senkrechtstarter des Jahres: Mit einem Marktwert von mehr als 61 Mrd. Dollar ist er unter den deutschen Firmen die Nummer zwölf und weltweit unter den Top 300. Seine Bewertung an der US-Technologiebörse Nasdaq hat sich binnen eines Jahres mehr als verdreifacht.

Chip-Aktien als Kursgewinner

Krisengewinner an den Börsen sind Chip-Konzerne. Sie profitieren von den Engpässen und hohen Preisen: Mit dem Grafik-Chip-Entwickler Nvidia (774 Mrd. Dollar) und dem Auftragsfertiger TSMC (567 Mrd.) sind 2021 zwei von ihnen unter die zehn wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen. Verlierer sind die chinesischen Internet-Konzerne Tencent und Alibaba, die aus den „Top Ten“ herausfielen. Bei Alibaba hat sich der Börsenwert halbiert. Für den Ölriesen Saudi Aramco, noch vor zwei Jahren die Nummer eins der Rangliste, ging es von Platz zwei auf vier. Sein Wert stagniert seit dem Börsengang bei 1,9 Billionen Dollar.

Rivian 2021 stark – 2022 unter Emissionspreis gefallen

Für die Wachablösung in der Autobranche steht Tesla. Der Börsenwert des Newcomers hat sich binnen drei Jahren auf 1,1 Billionen Dollar fast verzwanzigfacht. Er steht auf Platz sechs in der Rangliste. Volkswagen liegt als wertvollster der deutschen Autobauer trotz eines Kursplus von 30 Prozent mit 130 Mrd. Dollar nur auf Platz 112. Der teuerste Börsenneuling 2021 ist der Elektroautobauer Rivian, der mit 96 Mrd. Dollar Daimler (85 Mrd.) und BMW (66 Mrd.) überholt hat. In diesem Jahr hat die Rivian-Aktie allerdings deutlich eingebüsst. Eine charttechnische Einschätzung ist aufgrund der jungen Kurshistorie kaum möglich. Zuletzt fiel die Aktie unter den Emissionspreis.

