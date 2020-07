US-Investmentbank Goldman Sachs steigert Gewinn in Corona-Krise - Goldman Sachs-Aktie vorbörslich fester

Die US-Bank Goldman Sachs hat im zweiten Quartal von den coronabedingten Finanzmarktturbulenzen und dem hohen Kapitalbedarf von Unternehmen profitiert.

Durch die stark anziehenden Erträge im Geschäft mit Finanzmarktprodukten und im Investmentbanking konnte Goldman Sachs die deutlich gestiegene Vorsorge für Kreditausfälle mehr als kompensieren.

Unter dem Strich fiel der Gewinn damit inmitten der Corona-Krise, die zuletzt vor allem die Vereinigten Staaten erfasst hat, mit 2,25 Milliarden Dollar sogar etwas höher aus als vor einem Jahr. Die Erträge seien in den vergangenen drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um rund 41 Prozent auf 13,3 Milliarden Dollar gestiegen, teilte die weltweit bekannteste Investmentbank am Mittwoch in New York mit. Damit schnitt Goldman Sachs deutlich besser ab, als Experten erwartet hatten.

An der NYSE steigt die Goldman Sachs-Aktie vorbörslich zeitweise um 4,43 Prozent auf 223,50 US-Dollar.

/zb/jha/

NEW YORK (awp international)