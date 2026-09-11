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11.09.2026 14:33:40
US-Inflation bleibt stabil – Kernrate sinkt auf 2,4 Prozent
Der Inflationsdruck in den USA hat im August wie erwartet auf dem Vormonatsniveau stagniert.
Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,3 Prozent auf Monats- und um 2,4 (2,5) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,2 Prozent und eine Jahresrate von 2,4 Prozent erwartet.
Die Energiepreise erhöhten sich um 2,1 Prozent und die Lebensmittelpreise 0,1 Prozent.
DOW JONES
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