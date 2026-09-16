|
16.09.2026 14:58:40
US-Importpreise steigen im August unerwartet deutlich
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Der Inflationsdruck von der Einfuhrseite hat im August unerwartet deutlich zugenommen. Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte, stiegen die Importpreise gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent und lagen um 7,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Vokswirte hatten einen monatlichen Anstieg von nur 0,4 Prozent prognostiziert. Die Jahresteuerung war die höchste seit vier Jahren. Die Importpreise für Treibstoffe sanken um 0,1 Prozent und die ohne Treibstoffe stiegen um 0,8 Prozent.
Die Exportpreise erhöhten sich um 0,6 Prozent auf Monats- und 8,6 Prozent auf Jahressicht.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/brb
(END) Dow Jones Newswires
September 16, 2026 08:59 ET (12:59 GMT)
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: SMI und DAX schliessen fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Der Dow kommt kaum vom Fleck. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.