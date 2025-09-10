US Global Investors: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

US Global Investors hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.09.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.020 USD je Aktie erzielt worden.

US Global Investors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.030 USD. Im Vorjahr waren 0.090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 8.87 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 67.99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte US Global Investors einen Umsatz von 5.28 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch