|
08.12.2025 18:03:41
US-Erzeugerpreisindex für Oktober wird nicht separat veröffentlicht
Von Matt Grossman
DOW JONES--Die wegen des US-Regierungsstillstands verzögerte Veröffentlichung des US-Erzeugerpreisindex (PPI) wird nicht separat nachgeholt. Wie das Amt für Arbeitsmarktstatistik (BLS) mitteilte, werden die Zahlen in einem auf den 14. Januar verschobenen Bericht für November berücksichtigt.
Der monatliche Bericht zu den Erzeugerpreisen findet bei der Federal Reserve für sich genommen wenig Beachtung, aber Daten aus dem Bericht sind wichtig für das bevorzugte Inflationsmass der Fed, den Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE). Die verzögerten Erzeugerpreisdaten deuten auf weitere Herausforderungen für die Fed hin, das aktuelle Inflationsumfeld in den Griff zu bekommen. Vor ihrer Sitzung in dieser Woche werden den Fed-Vertretern nur die relativ veralteten Daten vom September zur Verfügung stehen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/uxd
(END) Dow Jones Newswires
December 08, 2025 12:04 ET (17:04 GMT)
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst fester -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Märkte in Fernost letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legte am Montag leicht zu. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.