Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’981 0.4%  SPI 17’833 0.3%  Dow 47’722 -0.5%  DAX 24’046 0.1%  Euro 0.9388 0.2%  EStoxx50 5’726 0.0%  Gold 4’189 -0.2%  Bitcoin 72’789 0.3%  Dollar 0.8078 0.4%  Öl 62.8 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Swiss Re12688156Roche1203204Nestlé3886335NVIDIA994529Helvetia Baloise46664220Novartis1200526Idorsia36346343Sandoz124359842
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
TKMS-Aktie fester: Starkes Wachstum verbucht
Klöckner-Aktie schnellt hoch: Verhandlungen über mögliches Übernahmeangebot bestätigt
Urteil erhöht Druck auf Novo Nordisk: Semaglutid-Patentschutz wackelt - So reagiert die Aktie
Aktien von DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT als Profiteure? Deutlich mehr Zwischenfälle mit Drohnen in Deutschland
Suche...
eToro entdecken
08.12.2025 18:03:41

US-Erzeugerpreisindex für Oktober wird nicht separat veröffentlicht

Von Matt Grossman

DOW JONES--Die wegen des US-Regierungsstillstands verzögerte Veröffentlichung des US-Erzeugerpreisindex (PPI) wird nicht separat nachgeholt. Wie das Amt für Arbeitsmarktstatistik (BLS) mitteilte, werden die Zahlen in einem auf den 14. Januar verschobenen Bericht für November berücksichtigt.

Der monatliche Bericht zu den Erzeugerpreisen findet bei der Federal Reserve für sich genommen wenig Beachtung, aber Daten aus dem Bericht sind wichtig für das bevorzugte Inflationsmass der Fed, den Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE). Die verzögerten Erzeugerpreisdaten deuten auf weitere Herausforderungen für die Fed hin, das aktuelle Inflationsumfeld in den Griff zu bekommen. Vor ihrer Sitzung in dieser Woche werden den Fed-Vertretern nur die relativ veralteten Daten vom September zur Verfügung stehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 12:04 ET (17:04 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

12:10 UBS Logo UBS KeyInvest: Zeit für den Showdown
10:05 Bitcoin-Talfahrt erschüttert Kryptomarkt
09:44 SMI-Hoch rückt immer näher
05.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf Comet, SIG Combibloc
04.12.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
03.12.25 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’484.69 19.90 BTASKU
Short 13’774.94 13.76 SFIBXU
Short 14’294.27 8.83 B62SOU
SMI-Kurs: 12’981.42 08.12.2025 17:31:55
Long 12’443.24 19.90 SXPBDU
Long 12’165.18 13.99 SH7B4U
Long 11’624.55 8.83 BXGS2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
VanEck-Chef skeptisch: Kann der Bitcoin angesichts von Quantencomputer-Risiken bestehen?
Urteil erhöht Druck auf Novo Nordisk: Semaglutid-Patentschutz wackelt - So reagiert die Aktie
Helvetia Baloise-Aktie im Minus: Helvetia und Baloise schliessen Fusion zu Helvetia Baloise Holding ab
Unilever-Spin-off Magnum Ice Cream-Aktie startet an der Börse - Kurs etwas über Referenzpreis
US-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst fester -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Märkte in Fernost letztlich uneins
Alphabet-Aktie vs. Microsoft-Aktie: Wer holt sich die Technologieführerschaft?
Wedbush-Experte stellt sich gegen KI-Kritiker: NVIDIA-Aktie weiter mit starkem Potenzial
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Sandoz-Aktie auf grünem Terrain: Übernahme von Just-Evotec Biologics EU SAS abgeschlossen

Top-Rankings

SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 49: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
18:20 Aktien Wien Schluss: Moderates Plus an ruhigem Wochenstart
18:16 KORREKTUR/ROUNDUP 2: EU-Staaten einigen sich auf strengere Migrationspolitik
18:12 KORREKTUR: Einfacher abschieben? EU-Minister einig bei Staaten-Liste
18:07 US-Anleihen: Kursverluste zum Wochenschluss
18:05 Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung vor US-Zinsentscheid
18:03 JOST Werke-Kurs sackt ab: Großaktionär platziert Anteile und steigt aus
17:50 Aktien Frankfurt Schluss: Dax tritt zu Wochenbeginn auf der Stelle
17:36 Deutsche Anleihen: Kursverluste - Schnabel signalisiert Talsohle bei Leitzins
17:34 TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Dezember 2025
17:34 ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Aurubis auf 115 Euro - 'Hold'