US Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

US Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei US Energy ein EPS von -0.190 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat US Energy im vergangenen Quartal 2.1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte US Energy 2.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch