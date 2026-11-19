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BETONVILLE (awp international) - Stark angezogene Internet-Verkäufe und ein florierendes Werbegeschäft haben Walmart im dritten Geschäftsquartal angeschoben. Der US-Einzelhandelsriese hebt deshalb ein weiteres Mal seine Ziele an. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Nettoumsatz nun um 4,9 bis 5,2 Prozent steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Noch im Sommer hatte der neue Konzernchef John Furner das Ziel auf 4 bis 5 Prozent erhöht. Der bereinigte Gewinn soll nun um 8 bis 8,6 Prozent steigen, statt wie zuvor geplant um 7 bis 8 Prozent. An der Börse gab die Aktie jedoch im frühen Handel nach und verlor zuletzt knapp eineinhalb Prozent.

Händler verwiesen zur Begründung der Kursverluste darauf, dass Walmart auf dem US-Heimatmarkt ausgerechnet für das enorm wichtige Weihnachtsquartal etwas höhere Lagerbestände prophezeit habe. Laut Unternehmen ist der Vergleich mit dem Vorjahresquartal allerdings durch die damaligen Winterstürme verzerrt.

Christopher Horvers von der US-Bank JPMorgan sprach derweil von einem beruhigenden Zahlenwerk und einer überraschend guten Entwicklung bei operativem Gewinn und Marge in den USA. Aus seiner Sicht ist zudem sogar der durch die angehobene Jahresprognose für das Schlussquartal implizierte Konzernausblick noch konservativ.

"Wir haben starke Resultate erzielt, unser Kerngeschäft ist gewachsen und wir haben Marktanteile hinzugewonnen", liess sich Furner in der Quartalsmitteilung zitieren. Der Manager hatte im Februar den Job an der Spitze des Unternehmens angetreten.

In den drei Monaten bis Ende Oktober steigerte Walmart seinen Umsatz durch die Bank. Im wichtigen US-Geschäft ohne Kraftstoffe legten die vergleichbaren Umsätze in jenen Filialen, die seit mindestens einem Jahr geöffnet sind, um 2,9 Prozent zu. Damit übertraf das Plus knapp die durchschnittliche Schätzung der von Bloomberg befragten Analysten. Die Lagerbestände in den USA stiegen in dem Berichtszeitraum um mehr als 5 Prozent, Grund waren laut Unternehmen unter anderem strategische Massnahmen.

Aufgrund seiner enormen Grösse und Reichweite gilt Walmart als Gradmesser für die Verfassung der US-Verbraucher. Die müssen derzeit infolge des Iran-Kriegs mit stark angestiegenen Lebensmittel- und Kraftstoffpreisen zurechtkommen.

Die Verbraucher spürten zwar einen gewissen Druck durch die höheren Kraftstoffpreise, insgesamt seien die Konsumausgaben aber weiter recht robust, sagte Finanzchef John David Rainey der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Konzernweit kletterte der Erlös noch deutlicher als auf dem Heimatmarkt, hier wies Walmart ein Plus von 5,2 Prozent auf knapp 188,8 Milliarden Dollar (rund 172 Mrd Euro) aus.

Der weltgrösste Einzelhändler lockte dabei Schnäppchenjäger über zahlreiche Warengruppen hinweg an. Auch im vergangenen Quartal gewann Walmart Marktanteile hinzu, wobei Kunden mit höheren Einkommen den grössten Beitrag leisteten. In der Lebensmittelkategorie erzielte Walmart den grössten Marktanteilsgewinn seit drei Jahren, sagte Rainey.

Unter dem Strich ging der Gewinn jedoch auf rund 4,9 Milliarden Dollar zurück. Im Vorjahr hatte der Konzern unter anderem wegen Bewertungseffekten noch mehr als 6,1 Milliarden verdient./tav/jsl/jha/