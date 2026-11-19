|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 16:12:36
US-Einzelhandelsriese Walmart hebt Ziele nochmals an - Aktie gibt nach
(Ausführliche Fassung)
BETONVILLE (awp international) - Stark angezogene Internet-Verkäufe und ein florierendes Werbegeschäft haben Walmart im dritten Geschäftsquartal angeschoben. Der US-Einzelhandelsriese hebt deshalb ein weiteres Mal seine Ziele an. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Nettoumsatz nun um 4,9 bis 5,2 Prozent steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Noch im Sommer hatte der neue Konzernchef John Furner das Ziel auf 4 bis 5 Prozent erhöht. Der bereinigte Gewinn soll nun um 8 bis 8,6 Prozent steigen, statt wie zuvor geplant um 7 bis 8 Prozent. An der Börse gab die Aktie jedoch im frühen Handel nach und verlor zuletzt knapp eineinhalb Prozent.
Händler verwiesen zur Begründung der Kursverluste darauf, dass Walmart auf dem US-Heimatmarkt ausgerechnet für das enorm wichtige Weihnachtsquartal etwas höhere Lagerbestände prophezeit habe. Laut Unternehmen ist der Vergleich mit dem Vorjahresquartal allerdings durch die damaligen Winterstürme verzerrt.
Christopher Horvers von der US-Bank JPMorgan sprach derweil von einem beruhigenden Zahlenwerk und einer überraschend guten Entwicklung bei operativem Gewinn und Marge in den USA. Aus seiner Sicht ist zudem sogar der durch die angehobene Jahresprognose für das Schlussquartal implizierte Konzernausblick noch konservativ.
"Wir haben starke Resultate erzielt, unser Kerngeschäft ist gewachsen und wir haben Marktanteile hinzugewonnen", liess sich Furner in der Quartalsmitteilung zitieren. Der Manager hatte im Februar den Job an der Spitze des Unternehmens angetreten.
In den drei Monaten bis Ende Oktober steigerte Walmart seinen Umsatz durch die Bank. Im wichtigen US-Geschäft ohne Kraftstoffe legten die vergleichbaren Umsätze in jenen Filialen, die seit mindestens einem Jahr geöffnet sind, um 2,9 Prozent zu. Damit übertraf das Plus knapp die durchschnittliche Schätzung der von Bloomberg befragten Analysten. Die Lagerbestände in den USA stiegen in dem Berichtszeitraum um mehr als 5 Prozent, Grund waren laut Unternehmen unter anderem strategische Massnahmen.
Aufgrund seiner enormen Grösse und Reichweite gilt Walmart als Gradmesser für die Verfassung der US-Verbraucher. Die müssen derzeit infolge des Iran-Kriegs mit stark angestiegenen Lebensmittel- und Kraftstoffpreisen zurechtkommen.
Die Verbraucher spürten zwar einen gewissen Druck durch die höheren Kraftstoffpreise, insgesamt seien die Konsumausgaben aber weiter recht robust, sagte Finanzchef John David Rainey der Nachrichtenagentur Bloomberg.
Konzernweit kletterte der Erlös noch deutlicher als auf dem Heimatmarkt, hier wies Walmart ein Plus von 5,2 Prozent auf knapp 188,8 Milliarden Dollar (rund 172 Mrd Euro) aus.
Der weltgrösste Einzelhändler lockte dabei Schnäppchenjäger über zahlreiche Warengruppen hinweg an. Auch im vergangenen Quartal gewann Walmart Marktanteile hinzu, wobei Kunden mit höheren Einkommen den grössten Beitrag leisteten. In der Lebensmittelkategorie erzielte Walmart den grössten Marktanteilsgewinn seit drei Jahren, sagte Rainey.
Unter dem Strich ging der Gewinn jedoch auf rund 4,9 Milliarden Dollar zurück. Im Vorjahr hatte der Konzern unter anderem wegen Bewertungseffekten noch mehr als 6,1 Milliarden verdient./tav/jsl/jha/
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Walmart
|
19.11.26
|Walmart Aktie News: Walmart am Abend im Minusbereich (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Walmart Aktie News: Walmart am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.11.26
|US-Einzelhandelsriese Walmart hebt Ziele nochmals an - Aktie gibt nach (AWP)
|
19.11.26
|Walmart boosted by grocery sales as US consumers search for lower prices (Financial Times)
|
19.11.26
|Walmart boosted by grocery sales as US consumers search for lower prices (Financial Times)
|
18.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Ausblick: Walmart präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
Analysen zu Walmart
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Walmart am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI startet mit Verlusten -- Abschläge zum Start auch beim DAX -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex nimmt zum Handelsstart am Freitag Verluste hin. Auch der deutsche Aktienmarkt steigt tiefer in den Handel ein. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.