|
27.05.2026 18:33:36
US-Bundesstaaten untersuchen WM-Ticketverkauf durch die Fifa
Zürich/New York (afp) - Die Generalstaatsanwältinnen der US-Bundesstaaten New York und New Jersey haben eine Untersuchung zu den Ticketverkaufspraktiken der Fifa für die Fussball-WM 2026 eröffnet. Auslöser seien Medienberichte, wonach Fans über die Lage ihrer Sitzplätze in die Irre geführt worden sein könnten, teilten die Behörden am Mittwoch mit.
Zudem könnten öffentliche Aussagen der Fifa und der Ablauf des Ticketverkaufs zur starken Verteuerung der Eintrittskarten beigetragen haben, hiess es weiter. Das Turnier beginnt am 11. Juni.
Die Fussball-WM 2026 wird die bislang grösste Endrunde der Geschichte: Erstmals nehmen 48 statt bisher 32 Nationalteams teil. Das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko umfasst insgesamt 104 Spiele und dauert gut fünf Wochen.
to/
Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo
Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schlussendlich mit Gewinnen -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich im Minus - Kospi weiter auf Rekordjagd
Der heimische Aktienmarkt legte am Mittwoch zu. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Für den Dow geht es aufwärts auf ein Rekordhoch. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte grösstenteils mit Verlusten.