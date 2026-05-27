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27.05.2026 18:33:36

US-Bundesstaaten untersuchen WM-Ticketverkauf durch die Fifa

Zürich/New York (afp) - Die Generalstaatsanwältinnen der US-Bundesstaaten New York und New Jersey haben eine Untersuchung zu den Ticketverkaufspraktiken der Fifa für die Fussball-WM 2026 eröffnet. Auslöser seien Medienberichte, wonach Fans über die Lage ihrer Sitzplätze in die Irre geführt worden sein könnten, teilten die Behörden am Mittwoch mit.

Zudem könnten öffentliche Aussagen der Fifa und der Ablauf des Ticketverkaufs zur starken Verteuerung der Eintrittskarten beigetragen haben, hiess es weiter. Das Turnier beginnt am 11. Juni.

Die Fussball-WM 2026 wird die bislang grösste Endrunde der Geschichte: Erstmals nehmen 48 statt bisher 32 Nationalteams teil. Das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko umfasst insgesamt 104 Spiele und dauert gut fünf Wochen.

to/

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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