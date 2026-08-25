SEC Aktie 33256389 / IT0005200453
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25.08.2026 16:55:00
US-Börsenaufsicht: Aschenbrenners Beinahe-Kollaps im Visier der SEC
Im Juli geriet der KI-Hedgefonds Situational Awareness von Leopold Aschenbrenner ins Straucheln – nur ein Notverkauf rettete den Fonds. Nachdem Investoren teils Milliarden verloren haben, untersucht die US-Börsenaufsicht nun den Fall.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!