US-Börsen steigen auf Tageshoch - Katar: Alle Raketen abgefangen

NEW YORK (awp international) - Die US-Aktienmärkte haben am Montag im Verlauf kräftig zugelegt und Tageshöchststände erreicht. Nach dem US-Angriff auf iranische Atomanlagen am Wochenende hat das islamische Land zurückgeschlagen. Der Iran hat als Vergeltung für die Bombardierung seiner Atomanlagen einen US-Militärstützpunkt in Katar angegriffen. Katar erklärte aber, dass die iranischen Raketen abgefangen worden seien. Nach Angaben der USA sind keine US-Bürger verletzt worden.

Der Dow Jones Industrial legte rund anderthalb Stunden vor dem Börsenschluss um 0,7 Prozent auf 42.515 Punkte zu. Der Nasdaq 100 gewann 0,9 Prozent auf 21.831 Zähler und der S&P 500 stieg um 0,7 Prozent auf 6.010 Punkte.

Einem Medienbericht zufolge strebt Israel überdies wohl bis spätestens Samstag an, den Krieg mit dem Iran zu beenden. Israel habe die meisten seiner Kriegsziele im Iran erreicht, hiess es vom öffentlich-rechtlichen Kan-Sender unter Berufung auf israelische Sicherheitskreise./ck/jha/