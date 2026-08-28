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28.08.2026 16:44:43
US-Beschäftigung im März um 79.000 niedriger als bisher angenommen
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Beschäftigung in den USA war im März dieses Jahres niedriger als bisher angenommen. Wie das Bureau of Labor Statistics mitteilte, ergab ein Abgleich mit den Quartals-Zensus-Daten zu Beschäftigungs- und Lohnentwicklung (Quarterly Census of Employment and Wages - QCEW), dass die Zahl der Beschäftigten in diesem Monat um 79.000 niedriger war als vom BLS berichtet. Volkswirte hatten dagegen mit einer Aufwärtsrevision gerechnet. Eine endgültige Revision dieser Daten wird im Februar 2027 veröffentlicht.
Das BLS veröffentlicht am nächsten Freitag Beschäftigungszahlen für August. Volkswirte rechnen bisher mit einen Stellenzuwachs von 58.000.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/sha
(END) Dow Jones Newswires
August 28, 2026 10:44 ET (14:44 GMT)
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