US Bancorp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

US Bancorp hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1.34 USD. Im letzten Jahr hatte US Bancorp einen Gewinn von 1.22 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.26 Milliarden USD – ein Plus von 1.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem US Bancorp 11.14 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch