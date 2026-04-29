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29.04.2026 14:38:40
US-Aufträge für langlebige Güter steigen im März
DOW JONES--Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im März gestiegen. Wie das US-Handelsministerium berichtete, erhöhten sich die Orders gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet. Der Rückgang im Vormonat wurde auf 1,2 (vorläufig: 1,3) Prozent revidiert.
Für den Ordereingang ohne den Transportbereich wurde ein Plus von 0,9 Prozent gemeldet. Bei den Auftragseingängen ausserhalb des Rüstungsbereichs ergab sich eine Abnahme um 0,3 Prozent.
Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgrösse für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 3,3 Prozent.
In die Kategorie langlebige Wirtschaftsgüter fallen Produkte, die eine Lebensdauer von mindestens drei Jahren haben.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
April 29, 2026 08:39 ET (12:39 GMT)
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