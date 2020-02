US-Aufsicht mahnt weitere Reparatur bei der Boeing 737 MAX an

Von Andy Pasztor

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Luftfahrtaufsicht FAA fordert eine neue Runde an Massnahmen zur Beseitigung von Problemen beim Boeing-Flugzeug 737 MAX. Diese seien erforderlich, bevor das Flugverbot aufgehoben werden könne, forderte die Behörde. Diesmal geht es um Produktionsprobleme, die am Ende dazu führen können, dass bei einem Blitzeinschlag beide Turbinen des Problemfliegers ausfallen.

Boeing muss nach dem Vorschlag der Behörde nun eine Metallabdeckung überprüfen, die als Schutz vor einem Blitzeinschlag dienen soll. Risse oder Schnitte in dieser Abdeckung könnten zu den Triebwerksausfällen führen. Betroffen von der Massnahme sind zunächst nur die 128 in den USA registrierten Flugzeuge, letztlich geht es nach Aussagen der FAA aber um die gesamte Flotte der produzierten 737 MAX.

Ein Boeing-Sprecher betonte, die Frage des Schutzes bei Blitzeinschlägen stelle keine Gefährdung des Zeitplans dar, die mit dem Flugverbot belegten Maschinen wieder bis Mitte des Jahres in die Luft zu bekommen. Laut der FAA ist pro Flugzeug ein Zeitaufwand von 12 Stunden für die Überprüfung und Reparatur notwendig.

