|
10.02.2026 14:37:42
US-Arbeitskosten steigen im vierten Quartal um 0,7 Prozent
DOW JONES--Die Arbeitskosten in den USA sind im vierten Quartal 2025 gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Arbeitskosten um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, während Volkswirte eine Zunahme um 0,8 Prozent vorhergesagt hatten. Im dritten Quartal hatte der Anstieg 0,8 Prozent betragen.
Auf Jahressicht lagen die Arbeitskosten im vierten Quartal um 3,4 Prozent höher. Nach weiteren Angaben des Ministeriums lagen die Löhne und Gehälter der US-Arbeitnehmer zwischen Oktober und Dezember um 0,7 Prozent höher als im Vorquartal, bei Boni und anderen Vergütungen wurde eine Zunahme um ebenfalls 0,7 Prozent verzeichnet.
https://www.bls.gov/news.release/eci.toc.htm
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/brb
(END) Dow Jones Newswires
February 10, 2026 08:38 ET (13:38 GMT)
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag kaum verändert. Der deutsche Leitindex kämpft um die 25'000-Punkte-Marke. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Dienstag höher.