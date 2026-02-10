Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’498 -0.1%  SPI 18’655 -0.2%  Dow 49’893 -0.5%  DAX 24’960 -0.2%  Euro 0.9114 -0.2%  EStoxx50 6’060 0.0%  Gold 5’051 -0.2%  Bitcoin 52’710 -2.0%  Dollar 0.7659 -0.1%  Öl 69.4 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Commerzbank-Aktie profitiert von Dividendenerhöhung
Ausblick: voestalpine vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Webinar: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
RENK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar
Salzgitter-Aktie dennoch schwächer: Aurubis-Bewertung beflügelt - weiteres Wachstum angepeilt
Suche...
10.02.2026 14:37:42

US-Arbeitskosten steigen im vierten Quartal um 0,7 Prozent

DOW JONES--Die Arbeitskosten in den USA sind im vierten Quartal 2025 gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Arbeitskosten um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, während Volkswirte eine Zunahme um 0,8 Prozent vorhergesagt hatten. Im dritten Quartal hatte der Anstieg 0,8 Prozent betragen.

Auf Jahressicht lagen die Arbeitskosten im vierten Quartal um 3,4 Prozent höher. Nach weiteren Angaben des Ministeriums lagen die Löhne und Gehälter der US-Arbeitnehmer zwischen Oktober und Dezember um 0,7 Prozent höher als im Vorquartal, bei Boni und anderen Vergütungen wurde eine Zunahme um ebenfalls 0,7 Prozent verzeichnet.

https://www.bls.gov/news.release/eci.toc.htm

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 08:38 ET (13:38 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:00 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
12:21 Hochtief und E.ON: Profiteure der Deutschen Infrastruktur-Offensive
12:12 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
09:08 Marktüberblick: Commerzbank gesucht
08:41 SMI startet verhalten in die neue Woche
06:58 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’079.28 19.88 SA5BBU
Short 14’374.91 13.94 S7LBMU
Short 14’933.40 8.78 BTYSJU
SMI-Kurs: 13’498.38 10.02.2026 14:26:29
Long 12’983.68 19.88 SGYBGU
Long 12’669.76 13.52 SWHB5U
Long 12’158.76 8.98 SW5B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Edelmetall oder Zockerpapier? Wird es Silber wie der GameStop-Aktie ergehen?
Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
TUI-Aktie legt zu: Konzern setzt auf Expansion im Billigreisesegment
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zieht am Montagnachmittag an
XRP Kurs Prognose: Analysten sehen massives Potenzial – doch Wale rotieren in neuen Bitcoin-Sektor
DroneShield-Aktie stark: Neuer COO ernannt
SAP SE Aktie News: SAP SE reagiert am Montagnachmittag positiv
Dow schlussendlich kaum verändert -- SMI beendet Handel stabil -- DAX schliesslich über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei mit neuem Rekord
Bayer-Aktie gefragt: US-Behörde erteilt Genehmigung für Herbizid Stryax
Analyse: UBS AG vergibt Buy an Rheinmetall-Aktie

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
14:40 ROUNDUP: Tchibo unterliegt auch im zweiten Anlauf gegen Aldi Süd
14:31 Deutschland überholt USA bei Spitzenposten in Nato
14:31 ROUNDUP/Wohnung, verzweifelt gesucht: Branche macht wenig Hoffnung
14:28 ROUNDUP 2: Nachfrage nach Bioprodukten boomt - Anbau kommt nicht nach
14:27 Salzgitter will 2026 wieder wachsen und erwartet deutlich bessere Ergebnisse
14:26 OTS: Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen BDIU / Schlechtes Zeugnis ...
14:14 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München
14:13 Lufthansa holt City Airlines nach Frankfurt
14:06 Kassenärzte für höhere Steuern auf Tabak und Alkohol
14:04 GNW-News: Altus Group veröffentlicht seine Datensatzanalyse zu europaweiten CRE-Bewertungstrends für Q4 2025