US-Aktienmärkte verschärfen Abwärtstempo

NEW YORK (awp international) - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag im Handelsverlauf nach dem fulminanten Aufschwung vom Vortag ihre Verluste deutlich ausgebaut. Zuletzt verlor der Dow Jones Industrial 4,1 Prozent auf 38.934 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 4,8 Prozent auf 5.193 Zähler nach, während der techlastige Nasdaq 100 um 5,5 Prozent auf 18.083 Punkte nachgab.

Zollunsicherheiten blieben am Markt das Hauptthema. Die US-Regierung teilte am Donnerstag mit, dass der Zoll auf chinesische Einfuhren nun bei 145 Prozent liegt. Am Vorabend hatte US-Präsident Donald Trump den Zollsatz auf 125 Prozent erhöht. Hinzu komme eine 20-prozentige Abgabe, die bereits Anfang des Jahres wegen Chinas Rolle im Fentanyl-Handel eingeführt worden sei, hiess es in einem Memo des Weissen Hauses.

Tags zuvor hatten die US-Anleger mit spürbarer Erleichterung auf Trumps ausgerufene Zollpause für viele Länder - ausser China - reagiert. Der Dow hatte knapp 8 Prozent gewonnen, der S&P 500 fast 10 Prozent. Der Nasdaq 100 hatte sogar um mehr als 12 Prozent zugelegt./men/edh/