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09.10.2026 10:31:05
US-Abgeordnete fordern Schutz von Mitarbeiterdaten bei Spirit-Verkauf an Google
Alphabet AMehr als 120 US-Abgeordnete kritisieren den geplanten Verkauf interner Spirit-Daten an Google. Es geht um Millionen E-Mails und Chatnachrichten von Beschäftigten. Am 14. Oktober steht die Anhörung an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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