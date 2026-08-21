URZ3 Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

URZ3 Energy äusserte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei URZ3 Energy ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.

URZ3 Energy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0.030 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0.040 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch