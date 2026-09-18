|
18.09.2026 06:37:00
URZ3 Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
URZ3 Energy liess sich am 16.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat URZ3 Energy die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei URZ3 Energy ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt stabilisiert sich am Freitag, während der deutsche Leitindex nachgibt. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.