Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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17.09.2026 14:29:30
Urteil zu Finanzbetrug: Meta haftet für Fake-Werbung auf Instagram und Facebook
Meta PlatformsBetrüger werben mit gefälschten Profilen und dem Gesicht eines bekannten Finanzexperten für dubiose Geldanlagen auf Social-Media-Plattformen. Ein Gericht nimmt nun Meta in die Pflicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
556.14 CHF 0.29%
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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07:00
|Either Meta Glasses are selling extremely well or this Citi survey might have some issues (Financial Times)
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16.09.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Abend an Fahrt (finanzen.ch)
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11.09.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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09.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
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09.09.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
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09.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
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09.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 nachmittags schwächer (finanzen.ch)