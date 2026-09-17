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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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17.09.2026 14:29:30

Urteil zu Finanzbetrug: Meta haftet für Fake-Werbung auf Instagram und Facebook

Meta Platforms
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Betrüger werben mit gefälschten Profilen und dem Gesicht eines bekannten Finanzexperten für dubiose Geldanlagen auf Social-Media-Plattformen. Ein Gericht nimmt nun Meta in die Pflicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

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