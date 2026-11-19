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20.11.2026 00:00:00
Urteil im Monster-Prozess gegen Bayer in den USA gefällt - Teil-Erleichterung für den Konzern
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer
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20.11.26
|Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
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20.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
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20.11.26
|Bayer Aktie News: Bayer büsst am Freitagmittag ein (finanzen.ch)
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20.11.26
|Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
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20.11.26
|DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bayer von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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20.11.26
|Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag in Rot (finanzen.ch)
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19.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
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19.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
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Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.