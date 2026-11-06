UroGen Pharma verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UroGen Pharma präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UroGen Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 223.87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 89.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 27.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch