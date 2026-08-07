UroGen Pharma öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

UroGen Pharma hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das UroGen Pharma ein Ergebnis je Aktie von -1.050 USD vermeldet.

Beim Umsatz wurden 72.5 Millionen USD gegenüber 24.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch