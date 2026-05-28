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28.05.2026 19:12:36
Urner KB ernennt Christoph Wiederkehr zum Leiter Unternehmenssteuerung
Altdorf (awp) - Die Urner Kantonalbank hat Christoph Wiederkehr per 1. Dezember 2026 zum Geschäftsleitungsmitglied ernannt. Der 42-Jährige wird Leiter des Bereichs Unternehmenssteuerung, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.
Er folgt laut den Angaben auf Urs Eichenberger, der per Ende 2026 in Pension geht. Der Leiter Unternehmenssteuerung ist bei der Urner KB für die Bereiche Strategie & Controlling, Finanzen & Risiko, Recht & Compliance sowie Personal verantwortlich.
rw/to
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