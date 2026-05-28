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28.05.2026 19:12:36

Urner KB ernennt Christoph Wiederkehr zum Leiter Unternehmenssteuerung

Altdorf (awp) - Die Urner Kantonalbank hat Christoph Wiederkehr per 1. Dezember 2026 zum Geschäftsleitungsmitglied ernannt. Der 42-Jährige wird Leiter des Bereichs Unternehmenssteuerung, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.

Er folgt laut den Angaben auf Urs Eichenberger, der per Ende 2026 in Pension geht. Der Leiter Unternehmenssteuerung ist bei der Urner KB für die Bereiche Strategie & Controlling, Finanzen & Risiko, Recht & Compliance sowie Personal verantwortlich.

rw/to

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Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

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In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’888.17 8.97 SGQBEU
SMI-Kurs: 13’497.15 28.05.2026 17:30:00
Long 12’947.48 19.89 S2B8UU
Long 12’644.83 13.77 SKPBQU
Long 12’074.28 8.79 SU3BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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