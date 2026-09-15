Ureru Net Advertising veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ureru Net Advertising hat am 14.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 117.28 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.590 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ureru Net Advertising im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 562.0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 443.1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 142.750 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Ureru Net Advertising ein Ergebnis je Aktie von -61.570 JPY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1.66 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1.57 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch