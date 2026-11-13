URBANET: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

URBANET hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -7.53 JPY. Ein Jahr zuvor waren 46.23 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4.93 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 65.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.23 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch