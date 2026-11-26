Urban Outfitters hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 1.54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Urban Outfitters noch ein Gewinn pro Aktie von 1.28 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Urban Outfitters im vergangenen Quartal 1.67 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Urban Outfitters 1.53 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch