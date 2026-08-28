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28.08.2026 06:37:00
Urban Outfitters öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Urban Outfitters äusserte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.58 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1.66 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 10.44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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