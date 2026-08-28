Urban Outfitters mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Urban Outfitters lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2009.46 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 948.10 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Urban Outfitters mit einem Umsatz von insgesamt 2’402.55 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1’805.90 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 33.04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch