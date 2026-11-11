Urban One öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Urban One präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Urban One hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 26.39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.640 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5.05 Prozent zurück. Hier wurden 88.0 Millionen USD gegenüber 92.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch