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19.10.2026 06:37:00
Urban Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Urban Company präsentierte in der am 16.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.20 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.400 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Urban Company 5.37 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von 0.824 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 5.20 Milliarden INR geschätzt.
Redaktion finanzen.ch
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