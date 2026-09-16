Uranium Royalty legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Uranium Royalty hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.10 USD gegenüber 0.010 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Uranium Royalty mit einem Umsatz von insgesamt 51.7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 113.82 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch