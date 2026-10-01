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01.10.2026 06:37:00
Uranium Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Uranium Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.280 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uranium Energy -0.200 USD je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 37.25 Millionen USD, gegenüber 66.84 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 44.27 Prozent präsentiert.
Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0.201 USD und einen Umsatz von 27.90 Millionen USD in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
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