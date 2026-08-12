UR-Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UR-Energy äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.060 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 14.4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch