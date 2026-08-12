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12.08.2026 06:37:00
UR-Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
UR-Energy äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.060 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 14.4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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