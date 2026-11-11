UR-Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

UR-Energy veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 12.4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UR-Energy 6.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch