Upwork veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Upwork präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.240 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Upwork in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1.68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 191.7 Millionen USD im Vergleich zu 194.9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch