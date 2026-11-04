Upwork legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Upwork hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8.00 Prozent zurück. Hier wurden 185.6 Millionen USD gegenüber 201.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch