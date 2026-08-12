Upwork informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Upwork hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 968.5 Millionen BRL – eine Minderung von 12.34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.10 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.ch