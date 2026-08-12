Upsurge Investment Finance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Upsurge Investment Finance hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7.33 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3.83 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 344.2 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 56.47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Upsurge Investment Finance einen Umsatz von 220.0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch