Upsurge Investment Finance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Upsurge Investment Finance hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 2.44 INR gegenüber 0.470 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 582.8 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 218.3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch