Upstream Bio mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Upstream Bio präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.740 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18.09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0.8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch