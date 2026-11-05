Upstart: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Upstart hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Upstart hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.230 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33.71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 370.5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 277.1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch