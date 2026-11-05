Upstart präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Upstart lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 494.94 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 305.56 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50.95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 555.72 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 368.14 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch