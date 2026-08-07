Upstart präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Upstart liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Upstart die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0.16 USD gegenüber 0.050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Upstart im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41.75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 364.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 257.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch