Upstart öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Upstart hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 225.43 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Upstart 57.44 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 73.86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 513.85 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 295.56 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch